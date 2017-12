FC Porto ainda sem Otávio prepara a Taça da Liga

Lusa 19 Dez, 2017, 15:50 | Taça da Liga

O médio ofensivo brasileiro continua a fazer tratamento ao descolamento músculo-aponevrótico na coxa direita que, a 06 de dezembro, o impediu de alinhar frente ao Mónaco (5-2), na Liga dos Campeões, quando estava escalado para o `onze` inicial.

Como tem sido hábito, o jovem lateral direito Diogo Dalot juntou-se aos trabalhos do FC Porto B.

O encontro de quinta-feira é referente à primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga, liderado pelo Leixões, com quatro pontos, seguido de Rio Ave, FC Porto e Paços de Ferreira, todos com um, embora portuenses e vilacondenses só tenham disputado um jogo,

O grupo de trabalho portista volta trabalhar na quarta-feira, às 18:00, no Estádio do Dragão, numa sessão à porta fechada.

No campeonato, e depois de ter vencido o Marítimo na segunda-feira, por 3-1, o FC Porto lidera, com 39 pontos, tantos quantos o Sporting e mais três do que o tetracampeão em título Benfica, enquanto o Rio Ave é sexto, com 24.