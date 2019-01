FC Porto e Benfica iniciam luta pela conquista da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Jan, 2019, 11:02 / atualizado em 21 Jan, 2019, 11:02 | Taça da Liga

Esta época a fase decisiva da competição reúne FC Porto, Benfica, SC Braga e Sporting os quatro primeiros classificados no campeonato e candidatos ao título nacional.



Desde a implementação da “final four” só houve um clássico e foi o desafio com maior número de espetadores: 26.536 que assistiram ao Sporting-FC Porto da época passada.



O primeiro jogo está marcado para esta terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Braga e colocará frente a frente Benfica e FC Porto.



Na quarta-feira à mesma hora jogam SC Braga e Sporting.



A Polícia de Segurança Pública de Braga assegura o controlo das operações e já se sabe que os adeptos de FC Porto e Sporting devem seguir a direção Braga Sul rumo á bancada nascente, o trajeto dos apoiantes de SC Braga e Benfica começa na saída Braga Centro da A3.



As portas do Estádio Municipal de Braga abrem às 17h15.

“Dragões” e “águias” preparam o jogo

A equipa do FC Porto iniciou no domingo a preparação do clássico com os mais recentes lesionados Maxi Pereira e Danilo a fazerem tratamento e treino condicionado aumentando as expetativas quanto á recuperação para o encontro com o Benfica.



Marius, Otávio e Aboubakar são os outros lesionados.



Na formação do clube da Luz Rúben Dias vai regressar ao “onze”, depois de ter falhado o embate com o V. Guimarães, na última sexta-feira, devido a castigo – cumpriu uma série de cinco cartões amarelos na Liga.

Jonas é o único lesionado que estará fora do clássico.



O grupo de trabalho na manhã desta segunda-feira a derradeira sessão de trabalho antes do jogo à porta fechada.