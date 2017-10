FC Porto estreia-se na Taça da Liga frente ao Leixões

Mário Aleixo - RTP 24 Out, 2017, 07:58 / atualizado em 24 Out, 2017, 08:28 | Taça da Liga

Os "dragões", que somam nove vitórias e um empate nas competições nacionais, defrontam a formação de Matosinhos, quarta classificada da II Liga e primeira do grupo D, com três pontos, mais dois do que Rio Ave e Paços de Ferreira, este último já com dois jogos disputados.



O embate entre FC Porto e Leixões, marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto, vai ser arbitrado por Vasco Santos, da associação do Porto.



Na equipa azul e branca as novidades deverão ser a inclusão do jovem Galeno que fará companhia a Aboubakar no ataque e o regresso de Casillas à baliza. De fora por lesão continua Soares.



Na antevisão da partida o treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, alertou para os erros que equipas de escalão superior podem cometer nestes jogos e avisou: "Não quero passividade ou sonolência".





Na equipa leixonense não há castigos nem lesões.O técnico João Henriques, no lançamento da partida, considerou: "Vamos com ambição, querendo manter a nossa identidade e tentaremos conquistar os três pontos".As duas equipas integram o Grupo D. Os portistas fazem a sua estreia enquanto os leixonenses já realizaram uma partida tendo vencido, no Estádio do Mar, o Paços de Ferreira, por 1-0.