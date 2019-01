FCPorto igual, Sporting com Dost mas sem Mathieu

Comentários 26 Jan, 2019, 19:06 / atualizado em 26 Jan, 2019, 19:07 | Taça da Liga

Na equipa portista, continuam, assim, ausentes jogadores como Danilo, Maxi Pereira, Otávio e Aboubakar, todos lesionados, bem como Casillas, que nunca jogou na Taça da Liga, e Soares, preterido em relação a André Pereira por questões regulamentares.



O FC Porto apresentar-se-á, assim, em 4-4-2, com Militão, Pepe, Felipe e Alex Telles, à frente de Vaná, um meio-campo com Herrera e Oliver no meio e os extremos Corona e Brahimi, no apoio aos avançados Marega e André Pereira.



Por seu lado, o treinador holandês Marcel Keizer procedeu a duas alterações, com Bas Dost a reaparecer no ataque, em vez de Luiz Phellype, e Mathieu, substituído na meia-final ao intervalo por lesão, a ser baixa, entrando André Pinto.



Os ‘leões’ arrancam, assim, com Ristovski, Coates, André Pinto e Acuña, à frente de Renan Ribeiro, três médios (Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes) e um ataque com dois extremos (Raphinha e Nani) no apoio ao goleador Bas Dost.



Quanto aos bancos, Casillas, o estreante Manafá, Bruno Costa, Mbemba, Hernâni, Fernando Andrade e Soares são opções para Sérgio Conceição, enquanto Salin, Jefferson, Petrovic, Miguel Luís, Jovane, Diaby e Luiz Phyllipe sentam-se ao lado de Keizer.



O encontro entre o FC Porto e o Sporting, da final da 12.ª edição da Taça da Liga em futebol, tem início marcado para as 19:45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de João Pinheiro.