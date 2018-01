Hugo Viana destaca importância da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP 26 Jan, 2018, 10:21 / atualizado em 26 Jan, 2018, 10:21 | Taça da Liga

O antigo médio leonino, em declarações aos jornalistas, destacou a importância da prova: “Muita gente não dá importância a esta Taça CTT, mas eu acho que é um título extremamente importante para qualquer equipa. Dá oportunidade a equipas não tão fortes, como o Vitória de Setúbal, de estarem presentes numa final. Se o Sporting vencer, poderá ser muito importante para o que resta da temporada”.





O ex-jogador começou a carreira como profissional no Sporting, e talvez por isso manifestou o desejo de ver a equipa de Alvalade conquistar o troféu.Sobre a importância que uma eventual vitória poderá ter no desempenho da equipa até final da época frisou: “Acredito que a eventual vitória (do Sporting) pode ser um tónico importante para o desempenho da equipa no que falta jogar esta época”.Num olhar para a forma como está a decorrer o campeonato da I Liga e a luta pela conquista do título de campeão advertiu: “Há muita igualdade entre Benfica, FC Porto e Sporting. Acredito que seja uma reta final muito renhida. São três equipas que estão muitíssimo bem, o que é bom para o futebol português. Quem for mais regular será o campeão. Se puder ser o Sporting campeão... melhor”.A final da Taça da Liga joga-se no próximo sábado, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Braga.