Jogos da Taça da Liga preenchem a quadra festiva

Mário Aleixo - RTP 19 Dez, 2017, 10:22 / atualizado em 19 Dez, 2017, 10:22 | Taça da Liga

Nesta altura a classificação dos quatro grupos é comandada por V. Setúbal (grupo A), U. Madeira (B), UD Oliveirense (C) e Leixões (D).



Este rol de jogos começa já amanhã (quarta-feira) com os encontros Benfica-Portimonense, do grupo A, a partir das 19h15, e Sporting-U. Madeira (B), este com transmissão na RTP 1, com início marcado para as 21h15.



Na quinta-feira (dia 21) há mais dois desafios: Belenenses-Marítimo (grupo B), às 21h00, e FC Porto-Rio Ave (D), a começar às 21h15, também com transmissão em direto na RTP 1.



A semana de jogos da Taça da Liga termina na sexta-feira com a realização do encontro V. Setúbal-Sp. Braga (A), a partir das 20h30.

Conclusão da fase de grupos

A fase de grupos termina na próxima semana com todos os jogos marcados para dia 29, a saber: Grupo A, Sp. Braga-Portimonense e V. Setúbal-Benfica, ambos às 21h15, e para o Grupo B, Marítimo-U. Madeira e Belenenses-Sporting, os dois com início às 19h15.



Destes quatro desafios o V. Setúbal-Benfica terá transmissão em direto na RTP 1.

Nesta altura a classificação dos grupos está assim ordenada:



Grupo A – V. Setúbal, 3 pontos, Benfica e Sp. Braga um ponto cada e Portimonense sem qualquer ponto.



Grupo B – U. Madeira, Belenenses, Marítimo e Sporting têm um ponto cada.



Grupo C – UD Oliveirense e Moreirense somam quatro pontos cada, Feirense e V. Guimarães um ponto cada um.



Grupo D – Leixões 4 pontos, Rio Ave, FC Porto e P. Ferreira têm um ponto cada.



No Grupo D, Leixões e P. ferreira têm mais um jogo realizado.