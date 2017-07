Moreirense inicia defesa do título na Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP 28 Jul, 2017, 09:00 / atualizado em 28 Jul, 2017, 09:00 | Taça da Liga

A equipa de Moreira de Cónegos surpreendeu na última temporada ao conquistar a Taça da Liga, num percurso em que deixou pelo caminho, entre outros, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, este na final.



Atualmente sob o comando de Manuel Machado, o Moreirense recebe no domingo o Desportivo das Aves, uma das equipas que subiu ao primeiro escalão, juntamente com o Portimonense, que apenas joga a 3 de setembro, com o Desportivo de Chaves.



A segunda fase inicia-se no sábado com a receção do Belenenses ao Real, naquela que é a estreia da equipa de Massamá nas competições profissionais, depois de ter ficado isento da primeira eliminatória.



No domingo, o Vitória de Setúbal recebe o Tondela, num dos encontros entre equipas da I Liga, juntamente com Marítimo-Estoril-Praia e o Boavista-Sporting de Braga, adiados para 1 e 3 de setembro, respetivamente.



Também adiada para 2 de setembro foi a receção do Rio Ave ao Cova da Piedade, da II Liga.



No domingo realizam-se ainda os confrontos entre Oliveirense e Santa Clara, e entre União da Madeira e Gil Vicente, todas equipas da II Liga, para onde desceu o Arouca, que recebe o Paços de Ferreira, do primeiro escalão.



Já apurados para a fase de grupos estão os quatro primeiros classificados da I Liga na última temporada - Benfica, FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães --, aos quais se juntam Feirense (I) e Leixões (II), que ficaram isentos desta ronda.