Nacional desperdiça 3-0 e consente empate ao Vitória de Setúbal

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 18:50 / atualizado em 16 Set, 2018, 18:50 | Taça da Liga

Os insulares, que estiveram a ganhar com um ‘bis’ de Witi (11 e 15 minutos) e um golo de Hamzaoui (34), permitiram que os sadinos reduzissem ainda antes do intervalo, por Mendy (40), e que chegassem à igualdade, por Berto (48) e Alef (82), numa partida nem sempre bem jogada e quezilenta, sobretudo na segunda parte.



O Nacional chegou cedo à vantagem, aos 11 minutos, através de um remate colocado de Witi, a bater Cristiano, que ficou surpreendido pelo inesperado e grande remate do internacional moçambicano.



Os ‘alvinegros' aumentaram a vantagem, aos 15 minutos, num lance em que o cruzamento-remate de Gorré, da esquerda, foi afastado por Cristiano para a frente, surgindo Witi a controlar e a rematar para o segundo golo do Nacional.



Ainda antes de fazer o 3-0, Hamzaoui poderia ter marcado, quando apareceu isolado frente a Cristiano, após uma assistência de Pavlocevic, mas o remate saiu ao lado, gorando-se uma grande oportunidade do argelino do Nacional.



Mas se à primeira o avançado falhou o alvo, à segunda acertou em pleno, aos 34 minutos, batendo Cristiano pela terceira vez.



Ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, o Setúbal reduziu a desvantagem. Nuno Valente cruzou da direita e Framelin falhou a interceção, permitindo que Mendy reduzisse a desvantagem (3-1).



Na segunda parte, pôde assistir-se a uma entrada fulgurante dos sadinos, com um golo de Berto, que depois de ultrapassar três adversários, fez o 3-2, aos 48 minutos relançando a sua equipa na luta pelo resultado.



Alef, que havia entrado no jogo, aos 82 minutos, marcou um minuto depois, num remate na área, aproveitando a passividade defensiva dos madeirenses.



Os últimos minutos da partida, assistiu-se a uma fase menos boa das equipas que tentavam ganhar vantagem, mas o jogo acabou empatado.