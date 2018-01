"Queremos muito vencer esta competição", Jorge Jesus

Foto: Lusa

"Este é o primeiro troféu da época. Fizemos tudo para vencer na meia-final um dos grandes rivais [FC Porto]. Estamos aqui por direito próprio", afirmou Jorge Jesus.



O treinador disse saber que do outro lado vai estar um adversário que não tem um nome tão sonante quanto o Sporting mas sabe que numa final qualquer equipa tem oportunidade de vencer.



"Vai ser, como é óbvio, uma final complicada, difícil porque o Setúbal já o demonstrou no último jogo que fizemos no Bonfim".



Para o jogo derradeiro a ser jogado em Braga, Jorge Jesus explicou que o Sporting não está mais confiante por ter vencido o FC Porto, sabendo que o Vitória também está motivado por estar numa final.



"O facto de estar na final cria todas as expectativas, os sonhos, a ansiedade, a emoção de quereres vencer o primeiro troféu da calendarização este ano em Portugal", continuou Jorge Jesus.



Este sábado, o Sporting luta pelo primeiro título da época e a primeira Taça da Liga da história do clube. Na final está também o Vitória de Setúbal, com quem os 'Leões' jogaram a primeira final de sempre da prova, na época 2007/08.



Na altura, os Sadinos foram mais felizes, ao conquistar a Taça da Liga, após a marcação de grandes penalidades. Na altura, Eduardo foi um herói para a equipa do Sado, ao defender três grandes penalidades (de Polga, Liedson e Izmailov).