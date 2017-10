Real Massamá desclassificado da Taça da Liga

Lusa 10 Out, 2017, 18:26 / atualizado em 10 Out, 2017, 18:27 | Taça da Liga

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF decidiu desclassificar o Real Massamá, por utilização irregular de Abou Touré, que estava castigado, promovendo a reintegração do Belenenses, que tinha sido eliminado pelo emblema de Sintra.

O clube de Massamá recorreu desta decisão, que foi agora confirmada pelo CJ.

Com a desclassificação do Real Massamá, o Belenenses foi reintegrado na prova, no Grupo B, juntamente com Sporting, Marítimo e União da Madeira, passando o Portimonense para o Grupo A, com Benfica, Sporting de Braga e Vitória de Setúbal, sendo que ainda não foram agendados os encontros dos emblemas envolvidos neste processo.