Rio Ave vence e segue para a fase grupos da Taça da Liga

Lusa 02 Set, 2017, 20:22 | Taça da Liga

Numa partida em que a qualidade do futebol praticado, por ambas as equipas, foi inconstante, os golos que desequilibraram foram apontados pelos dois centrais do Rio Ave: Marcelo, aos três minutos, e Marcão, aos 82.



Os vila-condenses entraram praticamente e ganhar, adiantando-se no marcador logo aos três minutos, quando, na cobrança de canto por Nuno Santos, Marcelo desviou, de cabeça, para as redes.



O Rio Ave estava conformado com a vantagem e vivia apenas de algumas iniciativas individuais, mas começou a sentir dificuldades quando o Cova da Piedade acelerou o jogo, surgindo mais vezes a rondar a baliza de Cássio.



O guardião brasileiro revelou-se mesmo decisivo nos instantes finais do primeiro tempo, primeiro a desviar um canto direto de Paulo Tavares e, depois, a evitar um auto-golo de Marcão.



No regresso do descanso, os vila-condenses surgiram mais ambiciosos, rondando a baliza contrária, mas sem situações evidentes para chegar a um golo que conferisse mais tranquilidade.



Do outro lado, a formação da região de Lisboa não se dava como batida e explorava o contra-ataque, embora não escondendo algumas limitações na altura da finalização.



Aos 82 minutos, na sequência de um livre apontado por Bruno Teles que embateu no poste, a bola acabou por sobrar para Marcão, que, em esforço, encostou para o 2-0.