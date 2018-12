Rui Correia está apostado em surpreender o Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Dez, 2018, 12:29 / atualizado em 05 Dez, 2018, 12:29 | Taça da Liga

Rui Correia é a voz da crença do P. Ferreira para o jogo no Estádio da Luz | jm madeira

Benfica e Paços de Ferreira jogam esta quarta-feira o encontro da 2.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga, em futebol. O jogo tem o início marcado para as 20h15.



Nesta altura o grupo é comandado pelo Desportivo das Aves com quatro pontos em dois jogos, seguindo do Benfica três pontos e um jogo, Paços de Ferreira um ponto e um encontro e Rio Ave sem qualquer ponto em dois desafios realizados.



O futebolista dos pacenses antevê a partida considerando que a tarefa dos “castores” é complicada porque jogarão num campo difícil mas onde uma vitória pode renovar as esperanças dos “amarelos” em atingir a “final four” da competição.





É provável que o Paços apresente algumas alterações no seu “onze” habitual com alguns jovens a apresentarem-se em campo o que é considerado pelo defesa, de 29 anos, um aspeto “motivador”.Na opinião de Rui Correia do outro lado estará uma equipa do Benfica que tem a pressão do seu lado e cujo valor não será beliscado sejam quais forem os jogadores que entrarem em campo.Quanto ao Paços de Ferreira tem a prioridade no campeonato da II Liga e na subida de divisão, embora o “espírito ganhador da equipa” lhe permita entrar em qualquer campo e competição para ganhar”, como disse a concluir o defesa.