Sandro deseja ver o V. Setúbal na final da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP 23 Jan, 2018, 12:24 / atualizado em 23 Jan, 2018, 12:24 | Taça da Liga

O jogador esteve na primeira meia-final da Taça da Liga que o V. Setúbal venceu o Sporting, por 3-2 no desempate por grandes penalidades, após um empate a zero no tempo regulamentar.



Sandro ainda recorda os momentos que antecederam essa conquista e todo o apoio que os adeptos deram à equipa.



O futebolista recordou, em declarações ao jornalista David Carvalho, os tempos difíceis que o futebol profissional dos setubalenses viveu nessa época e considerou que a conquista da Taça da Liga foi um prémio para todos.





Meias-finais e final

O jogador lamentou que na atualidade não seja possível ver a mística que a equipa tinha no passado mas, apesar disso, está “ciente que os elementos do plantel estão conscientes da importância do jogo”.Em 2007/08 o Vitória de Setúbal era treinador por Carlos Carvalhal e recordou que a conquista do troféu foi “um passo importante na valorização das carreiras dos jogadores”.Já passaram 10 anos sobre a conquista da Taça da Liga pelo Vitória de Setúbal mas, como admitiu o capitão dessa equipa “são coisas que marcam e ficam para sempre”.Na hipótese de apuramento do Vitória de Setúbal para final da competição desta temporada, e isso passa por eliminar esta terça-feira a UD Oliveirense na meia-final, Sandro não revelou qualquer preferência no adversário da final e declarou: “Se for Sporting ou FC Porto tanto faz. São excelentes equipas. É um jogo e tudo pode acontecer”.Os jogos das meias-finais da competição realizam-se esta terça e quarta-feira.Hoje (terça-feira) realiza-se o V. Setúbal-UD Oliveirense, a partir das 20h45, no estádio de Braga, amanhã (quarta-feira) joga-se o Sporting-FC Porto, com início à mesma hora.A final da competição está marcada para sábado, a partir das 20h45, também no Estádio Municipal de Braga.