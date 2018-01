Sporting e FC Porto decidem finalista da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP 24 Jan, 2018, 08:17 / atualizado em 24 Jan, 2018, 08:17 | Taça da Liga

No Municipal de Braga, que recebe a "final four", "leões" e "dragões" procuram regressar à final de uma prova que nunca venceram, mas na qual já estiveram duas vezes cada.



O jogo tem o início marcado para as 20h45 com transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1.



Esta será a segunda vez que as duas equipas se encontram esta temporada, depois do 0-0 em Alvalade para o campeonato, sendo que ainda vão jogar mais três vezes.



O encontro poderá servir para os treinadores lançarem reforços de inverno, com o FC Porto a poder estrear o médio Paulinho e o avançado Waris, e o Sporting os médios Misic, que já foi convocado, e Wendel, e o avançado Montero.



É de prever que os dois técnicos não façam poupanças nos "onzes" habitualmente titulares.



Na antevisão da partida os dois treinadores expressaram as suas ideias sobre o que poderá ser o desafio.



O treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, revelou otimismo e a afirmar que "não há melhor vitamina do que títulos".





O técnico dos verde e brancos, Jorge Jesus, antecipou a hipótese de um encontro "muito tático e apertado".O Sporting e o FC Porto podem desempatar o confronto direto, uma vez que cada um tem 81 triunfos face ao rival, após 226 encontros.Na primeira meia-final, o Vitória de Setúbal, da I Liga, beteu a Oliveirense, da II Liga, por 2-0 e tornou-se no primeiro finalista da 10ª edição.