Sporting e Feirense disputam liderança do grupo na Taça da Liga antes de `final`

Lusa Comentários 31 Out, 2018, 08:27 | Taça da Liga

Também hoje, o FC Porto procura vencer em casa o Varzim para se manter em prova e 'roubar' a liderança do Grupo C aos poveiros, que venceram por 2-1 na receção ao Belenenses.



Os campeões nacionais e líderes da I Liga, que empataram 1-1 na receção ao Desportivo de Chaves, na primeira jornada, defrontam o oitavo classificado da II Liga a partir das 19:00.



No Grupo D, os líderes procuram manter o estatuto até se defrontarem, no final de dezembro, e disputarem a presença na 'final four' da prova, marcada para 22 e 26 de janeiro de 2019, em Braga.



Os 'leões', detentores do troféu, venceram na primeira ronda em casa o Marítimo, por 3-1, e recebem os 'canarinhos', a partir das 21:15, depois de a formação de Santa Maria da Feira, vencedora por 2-1 no Estoril, receber o Marítimo, às 16:00.



O Sporting regressou aos triunfos no domingo, quando venceu em casa o Boavista para o campeonato, por 3-0, enquanto o Feirense somou o segundo desaire da temporada no terreno do campeão FC Porto (2-0).