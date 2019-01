Sporting encontra FC Porto em final inédita da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jan, 2019, 08:28 / atualizado em 24 Jan, 2019, 08:30 | Taça da Liga

“Leões” e “dragões” estarão pela primeira vez no jogo decisivo para a atribuição do troféu na 12.ª edição da prova.



O Sporting é o atual detentor da taça prova que venceu por uma vez tal como Moreirense, SC Braga e V. Setúbal. As restantes sete edições foram ganhas pelo Benfica.



O Sporting qualificou-se quarta-feira para a final da Taça da Liga de futebol, depois de vencer o SC Braga, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a um no final dos 90 minutos.



No Estádio Municipal de Braga, os “leões” estiveram a perder, com um golo de Dyego Sousa, aos três minutos, mas empataram por Coates, aos 37, marcando quatro de sete penáltis, contra três dos bracarenses.



Pela quarta vez na final, o Sporting vai defrontar no sábado o FC Porto, que na terça-feira venceu o Benfica, por 3-1.



No rescaldo da partida o técnico do SC Braga, Abel Ferreira, disse que mesmo com a derrota sente orgulho na equipa.









O presidente do SC Braga, António Salvador, foi contundente nas críticas à arbitragem.









Quanto ao líder do Sporting, Frederico Varandas, enalteceu a mais valia que o videoárbitro trouxe ao futebol.









O jogo terá o relato em direto na Antena 1.





Do lado do Sporting, o treinador Marcel Keizer já olha para a final de sábado, mas admite que a equipa não esteve bem.FC Porto e Sporting jogam a final da Taça da Liga no próximo sábado, em Braga, a partir das 19h45.