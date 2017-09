Sporting recebe Marítimo na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga

Lusa 21 Set, 2017, 12:24 | Taça da Liga

Em Alvalade, num jogo que vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga, vão defrontar-se um Sporting em 'alta', com seis vitórias em seis jogos na I Liga e triunfo na Liga dos Campeões, e um Marítimo também em bom plano.



O Sporting está na frente do campeonato juntamente com o FC Porto, ambos com 18 pontos, e o Marítimo segue em terceiro, com 15, após cinco vitórias e uma derrota, na segunda jornada, na visita ao Belenenses (1-0).



Para hoje, o treinador dos madeirenses, Daniel Ramos, admitiu fazer alterações, face à sobrecarga de jogos, antevendo que Jorge Jesus também o deva fazer no Sporting.



O Marítimo chega a esta terceira fase depois de eliminar o Estoril-Praia (1-0).



A competição tem na quarta-feira mais dois jogos da primeira jornada, com o Benfica, que venceu sete das dez edições da prova, a receber o Sporting de Braga (21:15) e o Leixões o Paços de Ferreira (16:00).