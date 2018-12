Taça da Liga. Benfica conquista vitória com exibição contida

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Dez, 2018, 08:10 / atualizado em 06 Dez, 2018, 08:10 | Taça da Liga

Com este triunfo, o Benfica soma agora seis pontos, mais dois que o segundo classificado, o Desportivo das Aves, precisamente o próximo adversário na competição, em jogo agendado para 28 de dezembro, às 21h15, na Vila das Aves, bastando o empate para atingir a "final four".



Depois do voto de confiança dado por Luís Filipe Vieira a Rui Vitória, e do puxão de orelhas do presidente ao plantel, o treinador dos encarnados aproveitou o encontro com o Paços de Ferreira para fazer seis alterações em relação à goleada com o Feirense para a 11.º jornada da I Liga (4-0).



A baliza ficou a cargo de Svilar, Yuri Ribeiro jogou na lateral-esquerda, Krovinovic e Alfa Semedo no meio campo. João Félix e Seferovic completaram o lote de alterações, enquanto, no Paços de Ferreira, o treinador Vítor Oliveira mudou a equipa toda em relação ao triunfo diante do Penafiel (2-0), da II Liga.







Rui Vitória ainda colocou em campo Castillo, Gabriel e Cervi, numa tentativa de chegar ao terceiro golo, que por muito pouco não apareceu.





No rescaldo da partida os dois treinadores fizeram a análise de um encontro que os benfiquistas venceram sem surpresa.