Taça da Liga. Benfica e FC Porto tentam garantir lugar na "final four"

Programa e resultados dos quartos de final da Taça da Liga:



Na quinta-feira, é a vez do Sporting do Braga, atual detentor do troféu, receber no Minho o Estoril Praia, que lidera a II Liga.Com menos espaço no calendário, devido à pandemia da covid-19, a Taça da Liga será este ano disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.Sporting (I) - Mafra (II), 2-0FC Porto (I) - Paços de Ferreira (I), 18h45Benfica (I) - Vitória de Guimarães (I), 21h00

Sporting de Braga (I) - Estoril Praia (II), 20h15