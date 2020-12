Taça da Liga. Conhecidos os jogos das meias-finais

O sorteio da "final four" da Allianz CUP realizou-se às 12h00 desta segunda-feira, 21 de dezembro, na sede da Liga Portugal, no Porto.Sporting CP- FC Porto(19 janeiro) e SC Braga-Benfica (20 janeiro) são os jogos que apuram os finalistas que irão disputar o título de "Campeão de Inverno", em Leiria, com meias-finais e final a realizarem-se entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2021.

O programa do sorteio das meias-finais iniciou-se às 11H45, com a presença, por videoconferência, dos embaixadores da Liga Portugal João Pinto, Ricardo Rocha, Quim e Ricardo.







O sorteio foi realizado por Helton, antigo guarda-redes do FC Porto e atualmente a presentar a União de Leiria.





Manuel Fernandes (Sporting), Fernando Gomes (F Porto), Luisão (Benfica) e Alan (SC Braga) foram os representantes dos clubes presentes na cerimónia.







A Taça da Liga (Allianz Cup por razões de patrocínio) é uma competição de futebol organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, tendo sido criada na temporada 2007–2008. Todas as equipas dos dois primeiros escalões de futebol profissional, Primeira Liga e Segunda Liga, participam nesta competição (com excepção das equipas B).



A primeira edição teve como vencedor o Vitória de Setúbal, que derrotou o Sporting por 3–2 nas grandes penalidades, após um empate a zero no tempo regulamentar.



Com 7 troféus conquistados, o Benfica é o clube com mais títulos na Taça da Liga.



O atual detentor do troféu é o SC Braga, que conquistou a sua segunda Taça da Liga na final realizada a 25 de janeiro de 2020, na qual venceu o FC Porto por 1–0, com um golo de Ricardo Horta aos 90+5 minutos.