Taça da Liga em futebol fecha fase de grupos

26 Dez, 2017 | Taça da Liga

À partida para a derradeira ronda o Vitória de Setúbal é a única equipa apurada para a “final-four” da competição.



A fase final da prova está agendada para finais de janeiro em Braga.



No grupo A o Vitória de Setúbal está apurado para a derradeira fase com Sp. Braga, Benfica e Portimonense já sem hipóteses de lutar pelo apuramento.



Os últimos jogos agendados para sexta-feira, com início às 21h15, são: V. Setúbal-Benfica e Sp. Braga-Portimonense.



No grupo B ainda há três equipas a lutar pelo primeiro lugar que dá o apuramento. São elas: Sporting (4 pontos), Belenenses e Marítimo, ambas com dois pontos. O U. Madeira está afastado.



Os jogos da última jornada, sexta-feira, são: Belenenses-Sporting e Marítimo-U. Madeira, ambos com início marcado para as 19h15.



No grupo C ainda está tudo em aberto. Nesta altura UD Oliveirense e Moreirense têm quatro pontos, Feirense e V. Guimarães um ponto cada.



Na derradeira ronda defrontam-se Feirense-UD Oliveirense e Moreirense-V. Guimarães, com início às 18h15, de sábado.



Finalmente no grupo D ainda ninguém conseguiu o apuramento para a “final four”. Nesta altura FC Porto e Leixões têm quatro pontos cada enquanto Rio Ave e P. Ferreira têm um ponto.



No próximo sábado defrontam-se, a partir das 20h15, P. Ferreira-FC Porto e Rio Ave-Leixões.