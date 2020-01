Taça da Liga: Sporting de Braga assume que falhar final seria uma "desilusão"

Os bracarenses vêm de três vitórias seguidas no campeonato, a última das quais no Estádio do Dragão, diante do FC Porto (2-1), sendo que jogam em casa a ‘final four' da Taça da Liga, mas o responsável, que substituiu Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão por imposição da Liga, frisou que o Sporting de Braga não se sente favorito.



"Não pensamos dessa forma em relação ao favoritismo. É um jogo importante perante um adversário muito difícil e estamos muito motivados e confiantes de que a nossa identidade de jogo nos permita levar à final. Claro que sendo a última ‘final four' na nossa cidade, sabemos que uma vitória diante do Sporting implica discutir um título com os nossos adeptos e isso seria fantástico", disse.



Apesar de rejeitar esse favoritismo, Micael Sequeira notou que se o Braga não conseguir atingir a final "seria uma desilusão”. “Não vale a pena esconder", admitiu.



Questionado sobre se o Sporting depende excessivamente de Bruno Fernandes, Micael Sequeira considerou que é “evidente” que o médio leonino tem “uma forma de jogar que cria muita variabilidade".



"Não tenho dúvida que, com o Bruno Fernandes, o Sporting é muito mais forte. Pensámos o jogo com a presença dele e estamos à espera do que ele pode provocar no jogo e vamos estar preparados", disse.



Palhinha não pode jogar por ser um jogador emprestado pelos ‘leões' e Micael Sequeira não quis revelar quem será o seu substituto.



"Mesmo sabendo que não há jogadores com características iguais às do Palhinha, esperamos que a dinâmica coletiva se vá manter com outro jogador com outras características", afirmou.



Micael Sequeira rejeitou ainda haver euforia no seio da equipa depois do triunfo no ‘Dragão', na sexta-feira.



"Somámos mais três pontos no campeonato, nada mais do que isso, e reagimos de forma ponderada, o balneário está perfeitamente normal", disse.



A primeira meia-final da Taça da Liga realiza-se na terça-feira, a partir das 19:45, entre Sporting de Braga e Sporting, no Estádio Municipal de Braga.



