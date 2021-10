Taça da Liga. Sporting joga em Alvalade e FC Porto nos Açores

Os "leões", três vezes vencedores da prova, recebem o Famalicão, a partir das 21h15, no segundo dos três jogos do Grupo B.A formação de Vila Nova de Famalicão, que venceu pela primeira vez na I Liga no sábado, no terreno dos açorianos do Santa Clara (2-0), lidera o agrupamento, com três pontos, graças à goleada obtida diante do Penafiel (5-0), da II Liga.





Em tempo de antevisão da partida o treinador do Sporting, Rúben Amorim, admitiu que terá de gerir o plantel do Sporting no encontro de estreia dos "leões" na competição, mas assegura que a “melhor equipa” vai jogar contra o Famalicão.



“Temos de fazer gestão do plantel, mas, se formos a ver, os que estavam no banco (no último jogo), muitos deles são titulares. O Feddal não jogou e é titular, o Matheus é titular, o Neto só saiu porque teve uma lesão. Se formos ponto a ponto, não há realmente uma equipa titular”, explicou o técnico leonino, à televisão do emblema lisboeta.



O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, vincou o caráter “decisivo” do desafio com os verde e brancos para tentar garantir o acesso da sua equipa à "final four".



Numa conferência de imprensa realizada numa unidade hoteleira de Lisboa, o técnico não escondeu a ambição de voltar a criar dissabores aos "leões", depois de já ter imposto um empate (1-1) esta época para a I Liga, sendo que os famalicenses não perderam nos últimos cinco embates com o conjunto de Alvalade.



“É um momento decisivo, porque somos primeiros do grupo. Vai ser o primeiro jogo do Sporting e poderá ditar a nossa passagem à 'final four'. Está nas nossas mãos conseguir esse grande objetivo e depende de nós para conseguir marcar presença na 'final four'”, afirmou, garantindo que a equipa está convicta da sua “valia” e consciente que do outro lado estará um adversário “com as mesmas pretensões” na competição.







"Dragões" à prova nos Açores







O FC Porto, quatro vezes finalista da competição, joga em Ponta Delgada, a partir das 18h00 locais (19h00 em Lisboa), na sua estreia no Grupo D.Este agrupamento é liderado por Rio Ave, da II Liga, e Santa Clara, que, no primeiro jogo, empataram 2-2.





O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, disse que a sua equipa vai dar tudo em campo diante do FC Porto.



“Vamos apresentar uma equipa que dá tudo em campo, que luta muito e que defende as cores do Santa Clara como se defendesse o melhor da vida deles. É isto que eu tenho sentido deles: um empenho nos treinos desde que cheguei. Só tenho de estar confiante para todos os jogos”, afirmou o técnico, em declarações ao departamento de comunicação do clube.



O técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu a vontade de “oferecer ao presidente” Pinto da Costa a Taça da Liga de futebol, mas para isso relembrou a necessidade de vencer o Santa Clara na partida do Grupo D da prova.



Sérgio Conceição explicou que não desvaloriza a prova e que vai apresentar a equipa na máxima forma para vencer a partida que, como frisou, é decisiva.



“Gostava de lhe oferecer o título, claro que gostava. Vivemos de vitórias. Somos obcecados por títulos e ficaria satisfeito se o pudesse oferecer ao presidente. O grupo de trabalho quer muito oferecer ao presidente este título”, confessou o técnico, em conferência de imprensa.