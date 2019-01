Partilhar o artigo Taça da Liga: Uma detenção no Benfica–FC Porto, por resistência à autoridade Imprimir o artigo Taça da Liga: Uma detenção no Benfica–FC Porto, por resistência à autoridade Enviar por email o artigo Taça da Liga: Uma detenção no Benfica–FC Porto, por resistência à autoridade Aumentar a fonte do artigo Taça da Liga: Uma detenção no Benfica–FC Porto, por resistência à autoridade Diminuir a fonte do artigo Taça da Liga: Uma detenção no Benfica–FC Porto, por resistência à autoridade Ouvir o artigo Taça da Liga: Uma detenção no Benfica–FC Porto, por resistência à autoridade