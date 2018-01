Um Clássico nem sempre bem jogado e o Sporting na final da Taça da Liga

Inês Geraldo - RTP 24 Jan, 2018, 23:21 / atualizado em 24 Jan, 2018, 23:29 | Taça da Liga

O segundo jogo da Final Four da Taça da Liga começou com o Sporting mais pressionante, a jogar no meio-campo do FC Porto e logo com um lance polémico na área dos Dragões. Danilo agarrou Bas Dost, que caiu, mas Nuno Almeida mandou seguir a partida com muitos protestos da equipa leonina.



Pouco antes dos dez minutos, Sérgio Conceição viu a sua equipa a sofrer um primeiro revés. Danilo Pereira foi substituído por lesão, entrando Óliver Torres para o jogo.





Segunda parte de pouca qualidade

Grandes penalidades decidem finalista

O primeiro remate de registo do jogo partiu dos pés de Sérgio Oliveira, que não conseguiu enquadrar o esférico com os postes de Rui Patrício. Pouco depois, um grande cruzamento de Fábio Coentrão encontrou Bruno Fernandes na área do FC Porto.O internacional português, com espaço, prepararou o remate mas Alex Telles deu o corpo à bola e fez um corte providencial.O lance de maior destaque no que restou dos primeiros 45 minutos foi um golo anulado a Tiquinho Soares, por fora-de-jogo. O tento foi, primeiramente, validado mas Nuno Almeida acabou por não dar o primeiro golo da noite, num jogo que nem sempre teve qualidade.A segunda metade foi ainda mais parca em qualidade que a primeira. Com um FC Porto um pouco mais pressionante, logo aos 47 minutos, Marega solicitou Tiquinho Soares que rematou perto da baliza de Rui Patrício mas viu Coates a bloquear o esférico.Aos 64 minutos, Coates voltou a estar em destaque mas na baliza contrária. Num ataque leonino, Fábio Coentrão cruzou com peso, conta e medida e o uruguaio cabeceou em cheio ao poste da baliza de Casillas. A bola, caprichosamente, foi cair nas mãos do guardião espanhol.Numa partida que apesar de intensa teve pouca qualidade de jogo, os jogadores do FC Porto tentaram surpreender Rui Patrício através de remates de longe da baliza. Aboubakar, aos 74 minutos, ainda assustou o guarda-redes da Seleção Portuguesa.Um minuto depois, Ricardo Pereira desenhou uma grande jogada ofensiva, ganhou espaço na defesa sportinguista mas rematou fraco, à figura de Patrício. Um dos últimos lances de perigo do jogo surgiu da cabeça de Aboubakar, com o camaronês a cabecear ao lado da baliza do Sporting.Num ambiente de grande nervosismo, FC Porto e Sporting avançaram para os pontapés da marca de 11 metros. As duas primeiras rondas foram marcadas com sucesso mas ao terceiro penálti Herrera falhou.Mathieu colocou o Sporting à frente mas Coates sucumbiu à pressão frente de Iker Casillas, no que configurou um empate a três. Na quinta grande penalidade para cada equipa, Aboubakar e William falharam, com as expectativas a recaírem sobre Brahimi.O argelino avançou para o pontapé, enganou Rui Patrício mas a bola bateu no poste e foi para fora. De seguida, Bryan Ruiz bateu calmamente a sexta grande penalidade do Sporting e não falhou.Com quatro penáltis convertidos, contra três do FC Porto, o Sporting está apurado para a final da Taça da Liga, e vai jogar com o Vitória de Setúbal, numa reedição do jogo derradeiro da primeira edição da prova que vai coroar o campeão de inverno.Veja o resumo da partida: