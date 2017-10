V. Guimarães e Feirense empatam na Taça da Liga

Lusa 07 Out, 2017, 19:24 / atualizado em 08 Out, 2017, 13:34 | Taça da Liga

Após terem desperdiçado algumas oportunidades, os vimaranenses, que somaram o terceiro jogo oficial sem vencer, colocaram-se em vantagem com um golo de Raphinha, aos 39 minutos, mas Luís Henrique, aos 51, garantiu à turma de Nuno Manta Santos um empate, depois de quatro derrotas seguidas na I Liga.



Numa partida que começou com um atraso de 10 minutos face ao horário previsto, devido à imposição de última hora ao Vitória para trocar os calções pretos, iguais aos do Feirense, por brancos, a equipa anfitriã dominou os primeiros minutos, mas sem ocasiões claras, perante um adversário na expetativa.



Após uma fase pouco intensa, interrompida aos 12 minutos pelas claques vitorianas, que se começaram a fazer ouvir após um silêncio inicial de protesto, a equipa de Pedro Martins começou a ser mais perigosa a partir dos 20 minutos, com Raphinha, solto em frente à baliza, a falhar a emenda a um cruzamento do colombiano Rincón (22).



Os alas vitorianos começaram a penetrar na área para servirem Junior Tallo, mas o costa-marfinense desperdiçou duas ocasiões flagrantes à 'boca da baliza': na primeira, atirou contra Miskiewicz, guarda-redes em estreia absoluta pelo Feirense, aos 31, e, na segunda, contra um defesa.



O ala brasileiro também viu o guardião polaco negar-lhe o golo com a perna, aos 37 minutos, mas, volvidos dois minutos, 'fuzilou' as redes da formação de Santa Maria da Feira com um remate à entrada da área, após ter sido desmarcado por Celis.



O figurino do jogo mudou por completo nos primeiros minutos após o reatamento, com o Feirense a elevar a intensidade, a pressionar alto os defesas vimaranenses e a criar uma ocasião aos 48 minutos, com Jubal a evitar o golo.



O empate chegou três minutos depois, quando Luís Henrique, solto junto ao limite da área, rematou ao poste, mas voltou a ficar com a bola à mercê, atirando para o fundo das redes na recarga.



Dominado no começo do segundo tempo, o Vitória reassumiu a iniciativa do jogo após o tento sofrido, e quase voltou à dianteira do marcador num disparo de Raphinha novamente travado por Miskiewicz, aos 54 minutos, e num lance de insistência em que nem Junior Tallo nem Rincón almejaram o golo.



Os vimaranenses viram outro golo ser negado aos 74 minutos, por Alphonse, e jogaram os últimos 15 minutos nas imediações da área contrária, tendo ficado a centímetros do golo em remates de Wakaso e de Hélder Ferreira, no último lance do jogo.



A primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga termina na terça-feira, com a receção da Oliveirense, da II Liga, ao Moreirense, equipa da I Liga e atual detentora do troféu.