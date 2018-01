V. Setúbal e Oliveirense decidem finalista da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP 23 Jan, 2018, 08:14 / atualizado em 23 Jan, 2018, 08:48 | Taça da Liga

Os sadinos, 17os e penúltimos classificados da I Liga, venceram o grupo A, à frente do Benfica, recordista de triunfos na prova, do Portimonense e do anfitrião Sp. Braga.



Na 18ª posição da II Liga, abaixo da zona de despromoção, a Oliveirense surpreendeu no grupo C, ao ficar à frente do Moreirense, detentor do troféu, do Feirense e do Vitória de Guimarães, todos do primeiro escalão.



O jogo tem o início amrcado para as 20h45, no Estádio Municipal de Braga e transmissão na RTP 1.



As duas equipas avançam para o jogo na máxima força com as duas equipas a desejarem fazer história e seguirem em frente para o jogo decisivo de atribuição do troféu.





O V. Setúbal procura chegar pela segunda vez à final da Taça da Liga, depois de ter vencido a primeira edição, em 2007/08, frente ao Sporting, enquanto a Oliveirense nunca tinha passado da fase de grupos, à qual só chegou três vezes.Na segunda meia-final, marcada para quarta-feira, defrontam-se FC Porto e Sporting, os dois primeiros classificados da I Liga.