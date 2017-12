Vítor Oliveira quer ir à Luz dar minutos aos menos utilizados

Lusa 19 Dez, 2017, 15:43 | Taça da Liga

Na conferência de imprensa de antevisão do confronto da segunda jornada do Grupo A da terceira fase da Taça da Liga, o técnico assinalou que, depois da derrota caseira com o Vitória de Setúbal (2-1), o objetivo de chegar ao primeiro lugar ficou comprometido.



"Precisávamos de duas vitórias, contra o Benfica e o Sporting de Braga. Achamos muito pouco provável que isso possa acontecer. Há sempre essa possibilidade teórica, mas, depois da derrota com o Vitória de Setúbal, é extremamente difícil alterar isso. Pesando todos os prós e contras, entendemos que é um bom jogo para dar minutos a jogadores menos utilizados", sustentou.



Vítor Oliveira garantiu que a sua equipa não vai desvalorizar o jogo, "porque já não há jogos a brincar", mas prometeu fazer "algumas alterações" no ‘onze', em relação ao jogo de domingo com o Sporting, para a I Liga (derrota por 2-0).



“Precisamos de recuperar alguns jogadores, como o Nakajima, que tem andado a jogar em deficientes condições físicas, e mais dois ou três jogadores, que têm tido pequenas mazelas", explicou, adiantando que para a posição de lateral direito será preciso adaptar um jogador, face às ausências de Hackman (castigado) e Ricardo Pessoa (lesionado).



Entre os jogadores que precisam de minutos, o técnico destacou o central brasileiro Jadson, por não jogar “há praticamente nove meses", depois de ter recuperado de lesão, sendo que já foi suplente utilizado na deslocação ao terreno do FC Porto (5-2).



"Neste momento, é a oportunidade que temos de os poder utilizar. Não são jogadores de segunda escolha, são jogadores de qualidade, porque toda a gente no plantel tem qualidade para cá estar", assinalou.



Depois de vários jogos a marcar, o Portimonense vive um período de ‘seca' - 283 minutos sem celebrar golos -, mas Vítor Oliveira não se manifestou preocupado, lembrando que, à exceção do jogo com o Sporting, a equipa criou e desperdiçou várias oportunidades, com Estoril e Desportivo de Chaves.



"Vamos voltar aos golos. Os jogadores não desaprenderam e a filosofia de jogo vai manter-se", assegurou o treinador do Portimonense.



Vítor Oliveira comentou ainda as avaliações ao momento do adversário de quarta-feira, frisando que, se vencer o Sporting na próxima jornada da I Liga, "o típico vai ser dizer que o Benfica já ultrapassou a crise".



"Não está tudo bem se ganhar ao Sporting, nem está tudo mal por ter perdido - até injustamente - com o Rio Ave. O futebol é momento, há que tentar aproveitar os momentos bons e minimizar os momentos maus", concluiu.



O jogo entre Benfica, segundo classificado do Grupo A, com um ponto (1-1 com o Sporting de Braga), e Portimonense, último, sem qualquer ponto somado, está marcado para quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19h15.