Artur Soares Dias nomeado vídeo-árbitro da final da Taça das Confederações

01 Jul, 2017 | Taça das Confederações

O árbitro português vai ser o chefe de equipa do VAR e terá como assistentes o esloveno Jure Praprotnik e o francês Clément Turpin.



Soares Dias vai prestar auxílio ao árbitro principal da partida, que será o sérvio Milorad Mazic.



O árbitro português irá cumprir o seu quinto jogo na Taça das Confederações, tendo estado sempre presente nos encontros dos germânicos.



Soares Dias foi chefe de equipa do VAR no Alemanha-Austrália (3-2), da fase de grupos, e no Alemanha-México (4-1), das meias-finais. O português foi assistente no Alemanha-Chile (1-1) e no Alemanha-Camarões (3-1), ambos jogos do Grupo B.