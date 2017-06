Bernardo Silva ausente do treino da seleção

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 10:39 / atualizado em 30 Jun, 2017, 10:39 | Taça das Confederações

O futuro jogador do Manchester City ficou a fazer trabalho de ginásio no hotel em que a comitiva lusa está instalada na capital russa e esteve ausente do apronto que decorreu num dos campos adjacentes à Arena Otkrytie.



Além de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro também já não estiveram às ordens do selecionador Fernando Santos. Os dois jogadores foram dispensados dos trabalhos da formação lusa após o desaire com o Chile nas meias-finais (0-0, 3-0 nas grandes penalidades).



A dois dias de defrontar os mexicanos, Fernando Santos contou com 20 jogadores, num treino em que os 15 minutos foram abertos aos jornalistas.



Durante esse período, foram efetuados os habituais exercícios de aquecimento, com o técnico português a dividir os jogadores de campo em dois grupos, com os três guarda-redes, como é usual, a trabalharem à parte.



O jogo de domingo, que marca a despedida de Portugal da Taça das Confederações, está agendado para as 13h00.