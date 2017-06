Cédric compreende ausência de Cristiano Ronaldo

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 11:27 / atualizado em 30 Jun, 2017, 12:33 | Taça das Confederações

"O Cristiano é muito importante, toda gente tem noção disso, mas claramente compreende-se a sua situação. Ele falou com o grupo antes de ir embora e é de louvar ter ficado duas semanas junto do grupo. É normal que a federação o tenha dispensado, sobretudo após Portugal não ter conseguido o objetivo", afirmou Cédric Soares.



O lateral direito do Southampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Arena Otkrytie, em Moscovo.





Cristiano Ronaldo foi autorizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a abandonar os trabalhos da seleção nacional, após o desaire de quarta-feira com o Chile nas meias-finais (0-0, 3-0 nas grandes penalidades), devido ao nascimento dos seus filhos."O atleta, apesar do nascimento dos filhos, fez questão de ficar ao serviço da seleção nacional, num gesto que devemos sublinhar e enaltecer. O presidente da FPF e o selecionador nacional entendem que, na impossibilidade de chegar ao objetivo de vencer a Taça das Confederações, devem libertar o atleta para que este possa, finalmente, ir conhecer os seus filhos", explicou o organismo em comunicado.Cédric Soares admitiu que Portugal "fica mais forte" com a presença do Ronaldo, mas garantiu que os jogadores vão "responder da melhor maneira" à ausência do seu capitão."Quando temos Cristiano Ronaldo, somos claramente mais fortes, é óbvio, mas temos jogadores com muita qualidade na mesma e vamos responder da melhor maneira. Temos a noção claro que Ronaldo é uma mais valia para a nossa seleção", disse o defesa de 25 anos.O defesa garantiu que a seleção portuguesa vai "fazer tudo" para alcançar o terceiro lugar da Taça das Confederações de futebol, apesar da desilusão de ter falhado a final, após o desaire com o Chile."O objetivo era a final. Não vamos estar com mentiras. Queríamos estar na final e vencer a Taça das Confederações. Não foi possível. Temos agora outro objetivo, que é o terceiro lugar. Vamos lutar e fazer tudo para conseguir isso", afirmou Cédric Soares, em Moscovo.Portugal ficou fora da final da Taça das Confederações, a decorrer na Rússia, ao perder com Chile no desempate por grandes penalidades (3-0), após o 'nulo' registado no final do prolongamento, num encontro realizado em Kazan."Ninguém gosta de perder nos penáltis. Há sempre aquela sensação de que também podíamos ter vencido. Há um sabor de injustiça, mas são as regras. Apesar da derrota, o grupo está com pensamento positivo e quer fazer um bom jogo frente ao México, que uma equipa com bastante qualidade", referiu o lateral direito de 25 anos.O jogo de domingo, que marca a despedida de Portugal da Taça das Confederações, está agendado para as 13h00 em Lisboa.