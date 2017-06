Deco sabe o que é golear a Rússia

Mário Aleixo - RTP 21 Jun, 2017, 12:24 | Taça das Confederações

O ex-médio lembra-se bem do jogo e, em declarações ao jornalista da Antena 1, David Carvalho, classificou essa partida como “um grande jogo, perfeito em que tudo saiu bem”.



Naquele dia a goleada foi construída no estádio José Alvalade com golos de Pauleta, Cristiano Ronaldo (2), Deco, Simão Sabrosa e Petit (2).





Convidado a olhar para a atual equipa das quinas o brasileiro vê uma equipa de futuro “com jogadores jovens de muita qualidade e um meio-campo de eleição”, ao mesmo tempo que confessou ser “fã de Bernardo Silva”, embora não esquecendo João Mário, André Gomes, Renato Sanches, William Carvalho e João Moutinho.Deco não ficou desiludido com o empate de Portugal frente ao México porque como disse “não era um jogo fácil e os mexicanos constituem uma boa equipa”.Sobre o líder e capitão da seleção Cristiano Ronaldo o antigo centrocampista referiu: “Não há muito para falar dele. Tem uma capacidade de superação acima da média. A forma como marca golos é impressionante. É fundamental para a seleção e vai marcar nesta Taça das Confederações”.Deco brilhou no futebol português com a camisola do FC Porto.Sobre o futuro próximo do futebol dos “dragões” Deco fez a sua antevisão: “O desafio em tentar interromper a hegemonia do Benfica é grande. Sérgio Conceição é o treinador que tem construído uma carreira consolidada, conhece o clube e pode ajudar muito”.Mais de uma década depois o ex-médio reconheceu que o futuro não será fácil para a equipa nortenha e exp0licou: “Financeiramente está num momento complicado, tem de vender jogadores e escolher muito bem os que irá comprar”.