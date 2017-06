Eliseu com gripe não treinou

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 10:32 / atualizado em 23 Jun, 2017, 10:36 | Taça das Confederações

Guerreiro, o habitual titular, está a recuperar de uma lesão no pé esquerdo, sofrida no jogo com Rússia (1-0), e é baixa certa para a partida da terceira e última jornada do Grupo A, enquanto Eliseu está com gripe.



Caso o jogador do Benfica não consiga recuperar, o selecionador Fernando Santos vai ser obrigado a adaptar um jogador ao lado esquerda de defesa, com Nelson Semedo, lateral direito, a ser, à partida, o principal candidato.



Vinte e um a treinar sem limitações



Os restantes 21 convocados de Portugal trabalharam sem limitações, numa sessão que decorreu num campo de treinos na zona norte da cidade de São Petersburgo e não no Estádio Krestovsky, palco do jogo de sábado, como seria de esperar.



Devido às condições do relvado, a FIFA impediu Portugal e Nova Zelândia de fazerem o habitual treino de adaptação.



Nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, os jogadores efetuaram exercícios de aquecimento, divididos em dois grupos, e sempre com bola.



Fernando Santos antevê o jogo



Ao início da tarde Fernando Santos e um jogador vão, em conferência de imprensa, fazer a antevisão do encontro com a Nova Zelândia, no Estádio Krestovsky.



No Grupo A, Portugal está no segundo lugar com quatro pontos, atrás do México, que também tem quatro, mas tem mais um golo marcado. A Rússia segue com três, enquanto a Nova Zelândia não tem nenhum.



O Nova Zelândia-Portugal está agendado para as 16h00 e terá arbitragem do norte-americano Mark Geiger.