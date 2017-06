Entra a Seleção

RTP 18 Jun, 2017, 10:55 / atualizado em 18 Jun, 2017, 10:58 | Taça das Confederações

Apontado como um dos favoritos à vitória no torneio, Portugal vai apanhar pela frente uma equipa mexicana que está imbatível há quase um ano em jogos oficiais e que já tem praticamente garantido o apuramento para o Mundial2018.



Este será apenas o segundo jogo oficial de sempre entre Portugal e México. O primeiro aconteceu no Mundial2006, na Alemanha, com triunfo luso por 2-1.



É esperado que o selecionador Fernando Santos tenha à sua disposição todos os 23 jogadores convocados e, caso seja utilizado, o guarda-redes Rui Patrício vai somar o seu 60.º jogo pela seleção portuguesa.



Em Kazan, Cristiano Ronaldo vai fazer a sua primeira aparição em campo desde a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid (triunfo sobre a Juventus por 4-1) e também desde que foi formalmente acusado em Espanha de fraude fiscal.



O México, que venceu a Taça das Confederações em 1999, está com um registo de oito jogos oficias sem perder, sendo que o último desaire aconteceu a 18 de junho de 2016, nos quartos de final da Copa América, com uma pesada goleada perante o Chile, por 7-0.



O encontro vai decorrer na Arena Kazan, estádio com capacidade para 45.379 espetadores, que foi inaugurado em 2013 e que é conhecido por ter maior ecrã gigante exterior da Europa.



O Portugal-México está agendado para as 18:00 locais (16:00 horas de Lisboa) de domingo, terá arbitragem do argentino Néstor Pitana e será transmitido em direto pela RTP.



Após o duelo com os 'aztecas', Portugal defronta a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.



A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, termina a 2 de julho.



(com Lusa)