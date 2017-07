Fernando Santos diz que dispensar Ronaldo foi a "atitude correta"

RTP 01 Jul, 2017, 11:58 / atualizado em 01 Jul, 2017, 12:34 | Taça das Confederações

"Há muito tempo que sabia da situação dele [Cristiano Ronaldo]. Tenho essa relação com os meus jogadores. Durante o estágio comunicou que tinha sido pai, de uma forma perfeitamente normal e manifestou toda a disponibilidade para ajudar Portugal esta prova", contou Fernando Santos.



O técnico de 62 anos falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo com os mexicanos, que marca a despedida de Portugal da Taça das Confederações.



"É um momento importante da vida dele e, a partir do momento em que Portugal ficou afastado daquele que era o seu principal objetivo, eu e o presidente [da federação, Fernando Gomes] entendemos que era bom para o jogador ver os seus filhos, que ainda não tinha visto. Foi correta a nossa atitude, ainda mais com um jogador que tem um empenho, um compromisso e um comportamento exemplar", considerou.

Bernardo Silva em dúvida



O selecionador Fernando Santos afirmou ainda que Bernardo Silva deverá domingo falhar o duelo com o México, devido a problemas físicos, e prometeu empenho no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da Taça das Confederações de futebol.



"Temos dúvidas de que o Bernardo Silva consiga recuperar a tempo do jogo. Apresentou queixas durante o treino e tenho sérias dúvidas de que poderá estar no jogo", afirmou Fernando Santos.



Além de Bernardo Silva, também o guarda-redes Beto não vai defrontar o México, devido a problemas musculares, enquanto Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro foram mais cedo dispensados dos trabalhos da seleção nacional.



"Vamos apresentar uma equipa que nos dá todas as garantias", frisou Fernando Santos.



Apesar da desilusão de ter falhado a final, o selecionador português lembrou que "todos os jogos, mesmo os particulares, são importantes" e, por isso, a sua equipa vai entrar em campo com "empenho e vontade de vencer".



"Sabíamos as regras antes de cá chegarmos. Não queríamos disputar este jogo, queríamos estar na final. Não conseguimos, mas temos de estar motivados. É um jogo honroso e temos de o disputar com toda a intensidade", disse.

"Nunca poderão retirar o mérito"

Fernando Santos defendeu este sábado que, apesar do desaire com o Chile, "nunca poderão retirar o mérito" à sua equipa, responsável pelo "maior feito" do futebol português, com a conquista do Euro2016.



"Esta equipa foi responsável por um dos maiores feitos da história do futebol português, senão o maior. A nível de seleção, é de certeza o maior feito. Por isso, mérito nunca lhe poderão retirar. Confiem nesta equipa. Mostrou que vai às competições sempre para vencer", afirmou Fernando Santos.



Fernando Santos confessou que foi difícil digerir o jogo com o Chile (0-0 após prolongamento, 3-0 nas grandes penalidades), derrota que deixou "todos tristes e desgostos".



"As horas a seguir ao jogo e o dia seguinte foram difíceis de ultrapassar. Foi um momento de tristeza, mas isso não invalida o compromisso que esta equipa tem. Estamos a entrar na normalidade e amanhã vamos dar o nosso melhor. É a nossa obrigação", disse.



Fernando Santos referiu que vive "muito bem" com as críticas e considerou que a seleção nacional se apresentou com "total empenho" em todos os jogos que disputou.



"Portugal mostrou aqui que está nas provas com o firme propósito de chegar à final e vencer. Mostrou aqui total empenho. Esse é um estado de espírito que tem permanecido e vai permanecer nesta equipa", apontou.



O Portugal-México está agendado para as 15h00 (13h00 horas em Lisboa) e terá arbitragem de Fahad Al Mirdasi, da Arábia Saudita. O jogo é transmitido em direto na RTP1 e no site da RTP.