Fernando Santos diz ter fé interminável na equipa portuguesa

Inês Geraldo - RTP 27 Jun, 2017, 17:00 / atualizado em 27 Jun, 2017, 17:05 | Taça das Confederações

Em conferência de imprensa de antevisão à partida que vai opôr Portugal a Chile, nas meias-finais da Taça das Confederações, Fernando Santos mostrou ter grande confiança nos jogadores portugueses e lembrou a aventura de há um ano, em França, durante o Euro2016.



O técnico português elogiou o espírito vivido pelos jogadores nos treinos e avisou que a raça chilena dentro de campo terá correspondência do lado português quando as duas equipas pisarem as quatro linhas em Kazan."Com estes jogadores vou ao até ao fim do mundo", afiançou Fernando Santos.Para além da análise ao trabalho da comitiva portuguesa na preparação para as partidas, Fernando Santos falou também da organização da seleção chilena, treinada por Juan Antonio Pizzi, com quem trabalhou na altura em que estava no comando técnico do FC Porto."A equipa do Chile está muito bem servida, com jogadores de grande qualidade, de grande dinâmica, um espírito muito forte, sempre com uma capacidade muito guerreira mas nesse aspeto acho que estamos muito equilibrados". O selecionador português ressalvou o "sangue lusitano", destacando a vivacidade guerreira de Portugal.Em relação à ausência de Pepe, Fernando Santos mostrou-se confiante nos jogadores que vão estar em campo e fez um paralelismo com o que aconteceu nas meias finais do Euro2016. "Meias-finais do campeonato da Europa, Portugal - País de Gales, defesas-centrais foram Fonte e Bruno Alves", concluiu.