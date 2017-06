Fernando Santos vai voltar a rodar e admite problemas na esquerda

Lusa 23 Jun, 2017, 15:52 | Taça das Confederações

"O Raphael Guerreiro não vai estar. Felizmente, a lesão não é tão grave como parecia. Continua connosco e poderá ainda jogar no torneio. O Eliseu tem uma síndrome gripal e tem estado em tratamentos. Vamos esperar. Temos mais 24 horas. Seja quem jogar, tem a minha confiança absoluta", afirmou Fernando Santos.

O técnico de 62 anos falava aos jornalistas no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira e última jornada do Grupo A do torneio dos campeões.

Depois de ter feito quatro alterações no jogo com a Rússia (vitória por 1-0), Fernando Santos assumiu que vai voltar a mexer, principalmente devido ao pouco tempo de intervalo que tem havido entre os jogos. O duelo com a Nova Zelândia vai ser o terceiro em apenas sete dias.

"Alguma rotação terá sempre de existir. Farei uma análise aos jogadores, terei de ver como se sentem. Mas isso não me preocupa. Dou-me sempre bem com qualquer opção, felizmente para mim. Não vou revelar que mudanças irei, senão estaria a dar trunfos aos meus adversários", explicou o selecionador nacional.

No Grupo A, Portugal está no segundo lugar com quatro pontos, atrás do México, que também tem quatro, mas com mais um golo marcado. A Rússia segue com três, enquanto a Nova Zelândia não tem nenhum.

O Nova Zelândia-Portugal está agendado para as 18:00 (16:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do norte-americano Mark Geiger.