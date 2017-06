Luís Neto rejeita qualquer facilitismo frente à Nova Zelândia

Lusa 23 Jun, 2017, 15:48 / atualizado em 23 Jun, 2017, 15:48 | Taça das Confederações

"Não existe facilitismo, não somos presunçosos. Estamos confiantes e acreditamos no nosso potencial, sempre sem desrespeitar o nosso adversário. Queremos ganhar e fazer um bom jogo", afirmou Luís Neto, que representa o Zenit São Petersburgo.

O defesa central falava aos jornalistas no Estádio Krestovsky, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira e última jornada do Grupo A do torneio dos campeões.

"Jogo aqui há quatro anos e meio e sinto-me em casa. Portugal sempre esteve bem serviço de defesas centrais. Tenho aprendido muito na seleção. Estou preparado para jogar e estarei sempre à espreita de uma oportunidade para dar o meu melhor", disse o jogador de 29 anos.

Neto assumiu que Portugal tem o objetivo de assegurar a passagem às meias-finais com o primeiro lugar do grupo e espera regressar a São Petersburgo para o jogo da final da Taça das Confederações, a 02 de julho.

"Para já, pensamos apenas no jogo com a Nova Zelândia. Esperamos vencer e depois vamos tentar cá voltar. Este estádio é imponente. Apenas fizemos (Zenit) dois jogos aqui, mas é um estádio com boa acústica e bom ambiente", considerou o central formado no Varzim.

No Grupo A, Portugal está no segundo lugar com quatro pontos, atrás do México, que também tem quatro, mas com mais um golo marcado. A Rússia segue com três, enquanto a Nova Zelândia não tem nenhum.

O Nova Zelândia-Portugal está agendado para as 18:00 (16:00 em Lisboa) e terá arbitragem do norte-americano Mark Geiger.