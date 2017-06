Portugal afina estratégia para defrontar o Chile

Mário Aleixo - RTP 27 Jun, 2017, 07:38 / atualizado em 27 Jun, 2017, 07:38 | Taça das Confederações

A seleção portuguesa de futebol continua a preparar a estratégia para o embate com o Chile, das meias-finais da Taça das Confederações, com um treino em Kazan, na Rússia, com Raphael Guerreiro e Bernardo Silva como as principais dúvidas.



Os dois jogadores não treinaram na segunda-feira em São Petersburgo e estão em dúvida para o duelo com os chilenos, que será na quarta-feira, na Arena Kazan.



Guerreiro lesionou-se na segunda jornada frente à Rússia (1-0), enquanto Bernardo Silva teve que sair ao intervalo, também devido a problema físicos, no jogo com a Nova Zelândia (4-0).



A sessão de treino decorre no centro de estágios do Rubin Kazan, nos arredores da cidade e os primeiros 15 minutos vão ser abertos à comunicação social.



Pelas 15h00 hora de Lisboa, o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do primeiro jogo das meias-finais da Taça das Confederações, na Arena Kazan.



A partida com os chilenos tem início agendado para as 19h00.