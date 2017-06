Portugal é favorito

RTP 15 Jun, 2017, 10:33 | Taça das Confederações

"É uma competição com equipas fortes, mas Portugal também é forte e já demonstrou que pode fazer as coisas bem. Alemanha, Chile e outras seleções também têm a ambição de vencer e nós temos que demonstrar dentro de campo que temos qualidade para o fazer", afirmou Bruno Alves.



O defesa central foi o jogador escolhido para falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, no primeiro dia de trabalho da seleção portuguesa na Rússia, mais precisamente no centro de estágios do Rubin Kazan.



Alves referiu que a vitória no Europeu deu "confiança e experiência" aos jogadores e confirmou que a seleção nacional está na Rússia para tentar levantar a Taça das Confederações.



"Portugal conquistou o direito a ser favorito com a vitória no Campeonato da Europa, mostrando que tem nível e jogando bem, não só no Europeu, mas também noutros jogos", disse.



O central de 35 anos, que assinou recentemente pelo Glasgow Rangers, lembrou que, apesar de favorita no papel, a seleção lusa tem quem demonstrar dentro de campo que realmente tem qualidade para sair da Rússia com o troféu.



"Portugal é uma equipa forte. Demonstrou isso no passado e quer demonstrar no futuro. Quer demonstrar que tem competência para vencer mais competições", frisou.



A estreia está agendada para domingo, frente ao México, uma equipa "forte", "bem organizado" e que joga um futebol "rápido".



"É uma seleção que está quase qualificada para o Mundial. Tem mostrado que trabalha bem, tem jogadores fortes e um coletivo também forte. Penso que vai ser um jogo aberto e Portugal tem argumentos para vencer", considerou Bruno Alves.



Após o duelo com México, na Arena Kazan, a formação lusa, que está incluída no Grupo A, defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24, perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.



A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, termina a 2 de julho.



(com Lusa)