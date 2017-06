Portugal enfrenta Nova Zelândia a gerir esforços

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 08:53 / atualizado em 23 Jun, 2017, 08:54 | Taça das Confederações

A seleção portuguesa de futebol cumpre esta sexta feira uma sessão de trabalho no Turbostroitel Stadium em São Petersburgo, na Rússia, na véspera do embate com a Nova Zelândia para a Taça das Confederações.



O conjunto luso, que se encontra a apenas um empate de assegurar a presença nas meias-finais da prova, tem o treino agendado para as 9h15 de Lisboa, sendo que, a exemplo do que sucederá com os neozelandeses, não efetuará o habitual treino de adaptação ao estádio do jogo, devido a indicação da FIFA.



Depois da sessão de trabalho, realiza-se a conferência de imprensa de antevisão da partida, ao início da tarde, no estádio onde Portugal defrontará a Nova Zelândia, no sábado.



Com duas jornadas disputadas, Portugal e México lideram o grupo A da prova com quatro pontos, mais um do que Rússia, terceira classificada, enquanto os neozelandeses ocupam a última posição sem qualquer ponto.



Ganhar o jogo e gerir o esforço dos futebolistas mais utilizados ao longo da época é o dilema com que se confronta o selecionador português.



Daí que sejam de prever algumas alterações no início e no decorrer do jogo com os neozelandeses. Cristiano Ronaldo não deverá jogar os 90 minutos. No "onze" inicial podem surgir Nelson Semedo, Luís Neto, Eliseu, Danilo e Quaresma.



Cédric, Pepe e William Carvalho pode ficar de fora por opção enquanto Raphael Guerreiro recupera da lesão no pé esquerdo.



Bruno Alves pode ser o único elemento "sobrevivente" em relação ao quarteto defensivo que alinhou de início frente à Rússia. O defesa já disse quem jogar irá cumprir a 100 por cento.





André Silva deverá manter-se no "onze" inicial e quanto às seleções candidatas à vitória final na Taça das Confederações não arrisca uma vencedora porque são todas muito equilibradas.O Nova Zelândia-Portugal joga-se este sábado à tarde.