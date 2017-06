Portugal enfrenta Rússia sem direito a falhar

Mário Aleixo - RTP 20 Jun, 2017, 09:11 | Taça das Confederações

A seleção portuguesa faz esta terça feira o habitual treino de adaptação ao relvado da Arena Otkrytie, em Moscovo, palco do encontro de quarta-feira.



Portugal, que empatou na estreia com o México (2-2), em Kazan, tem uma sessão agendada para as 17h30 de Lisboa e os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.



Antes, às 16h45, no mesmo recinto, o selecionador Fernando Santos e um jogador vão fazer a antecipação do duelo com os russos, que iniciaram a prova com um triunfo sobre a Nova Zelândia, por 2-0.



Depois do empate inicial com o México é provável que o treinador nacional promova uma ou duas alterações no "onze" inicial. Os principais candidatos à titularidade parecem ser Adrien, Bernardo Silva, Gelson e André Silva mas a entrada de todos eles de início parece improvável.



O último treino será fundamental para Fernando Santos decidir sendo que os dois nomes mais consensuais para deixar a equipa serão so de João Moutinho e Nani.



A palavra decisiva é do treinador nacional que sabe a importância que o jogo tem para a equipa nacional.



O jornalista da Antena 1, Nuno Matos, ouviu alguns dos protagonistas da seleção a perspetivar o encontro com os russos.





O Rússia-Portugal está marcado para quarta-feira, às 16h00, e terá arbitragem do italiano Gianluca Rocchi, com transmissão em direto na RTP1.