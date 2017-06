Portugal já trabalha em Kazan

Lusa 15 Jun, 2017, 10:42 | Taça das Confederações

No centro de estágios do Rubin Kazan, que está situado nos arredores da cidade, Portugal começou a preparar o embate de domingo com o México, num encontro em que Fernando Santos deverá poder contar com Pepe e Cédric Soares.



Ainda em Portugal, os dois defesas iniciaram a semana com alguns problemas físicos, mas já parecem ter ultrapassado essas limitações e deverão estar aptos para poderem atuar na Arena Kazan, na primeira jornada do Grupo A.



Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, intercalado com bola.



Antes da sessão, Fernando Santos esteve alguns minutos à conversa com Pepe e Cristiano Ronaldo e, de seguida, juntou todo o grupo no centro do relvado, para uma breve palestra.



Portugal volta a treinar na sexta-feira, novamente no centro de estágios do Rubin Kazan, ainda em hora a divulgar.



Após o duelo com México, a formação lusa defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.



A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, termina a 2 de julho.