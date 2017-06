Portugal joga no polémico estádio Krestovsky

Mário Aleixo - RTP 22 Jun, 2017, 08:40 / atualizado em 22 Jun, 2017, 08:41 | Taça das Confederações

Também conhecido com Estádio São Petersburgo, nome que a FIFA está a adotar na Taça das Confederações e vai utilizar no Mundial2018, as suas obras começaram em 2008, com um orçamento de 300 milhões de euros, e terminaram nove anos depois, com um custo três vezes maior, a rondar os 900 milhões.



Durante esse período, a construção da nova casa do Zenit esteve várias vezes suspensa, primeiro devido à alteração do projeto, já que a FIFA exigiu que o estádio não fosse completamente fechado, como estava inicialmente previsto.



Mais tarde, já depois de a Rússia ter vencido a corrida à organização do Campeonato do Mundo de 2018, o Estádio Krestovsky passou a ser notícia um pouco por todo o mundo devido à alegada utilização de trabalho escravo e também pela derrapagem financeira.



Finalmente, a 22 de abril deste ano, o recinto abriu portas, com capacidade para 68.134 espetadores, recebendo o jogo entre o Zenit e o Ural, a contar para o campeonato russo. Com Luís Neto e Danny, a equipa da casa venceu por 2-0, tendo o sérvio Ivanovic apontado o primeiro golo.



O estádio fica situado na zona norte de São Petersburgo, na Ilha Krestovsky, e já recebeu na Taça das Confederações o jogo inaugural da prova, com a Rússia a vencer a Nova Zelândia por 2-0. Ao todo, são três jogos da fase de grupo e a final, marcada para 2 de julho.



No Mundial2018, o Estádio Krestovsky vai ser o palco de sete jogos: quatro da primeira fase, um dos oitavos, um das meias-finais e o que decidirá a atribuição do terceiro e quarto lugares.



O Nova Zelândia-Portugal, da terceira e última jornada do Grupo A, está agendado para as 16h00 de Lisboa, de sábado.