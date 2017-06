Portugal sem medo enfrenta Rússia inconstante

Mário Aleixo - RTP 21 Jun, 2017, 09:03 | Taça das Confederações

Depois do empate na estreia com o México (2-2) no grupo A, um triunfo sobre a Rússia na Arena Otkrytie deixará a seleção nacional em posição privilegiada para chegar às meias-finais, visto que o adversário da terceira e última ronda vai ser a Nova Zelândia, teoricamente a equipa mais frágil do torneio.



Novo empate mantém Portugal com possibilidades de apuramento, assim como a derrota, embora neste caso a seleção lusa fique dependente de terceiros.



Por seu lado, os russos, que bateram a Nova Zelândia na primeira jornada, por 2-0, podem já assegurar a passagem à próxima fase, caso vençam a formação das quinas, resultado que também pode valer o primeiro lugar do agrupamento, se neozelandeses e mexicanos empatarem também hoje em Sochi.



A seleção de Portugal está firme na procura da vitória como se percebeu pelas palavras de Fernando Santos e Pepe, na conferência de imprensa de antevisão da partida acompanhada pela reportagem da RTP.





Com apenas dois dias de descanso é esperado que o selecionador Fernando Santos efetue algumas alterações no "onze" titular. Apesar de não concretizar as mudanças o técnico nacional explicou porque é que as mesmas se justificam, como registou o repórter da Antena 1, Nuno Matos.Depois do empate inicial com o México é provável que o treinador nacional promova uma ou duas alterações no "onze" inicial. Os principais candidatos à titularidade parecem ser Adrien, Bernardo Silva, Gelson e André Silva mas a entrada de todos eles de início parece improvável.Portugal vai ter pela frente um rival que nunca conseguiu vencer fora, em quatro tentativas, e também não marcou qualquer golo, sendo que o melhor que conseguiu foi um empate a zero, em 2005, na fase de qualificação para o Mundial2006.A Rússia é nesta altura uma seleção em crise com quatro vitórias nos últimos 15 jogos. A equipa de Leste aposta sobretudo em lances de bola parada e em ações de contragolpe muitas vezes alicerçadas em ações individuais.