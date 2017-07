Portugal tenta terceiro lugar na despedida da Taça das Confederações

RTP 02 Jul, 2017, 10:20 / atualizado em 02 Jul, 2017, 10:29 | Taça das Confederações

Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro, dispensados após o desaire na meia-final com o Chile, são ausências certas, assim como o guarda-redes Beto, devido a lesão muscular.



Em dúvida está Bernardo Silva, que apresentou algumas limitações físicas no último treino da seleção nacional e só saberá perto da hora do jogo se estará em condições de marcar presença no relvado da Arena Otkrytie, em Moscovo.



Portugal, que nunca perdeu com os mexicanos nas quatro ocasiões em que se defrontaram, vai tentar alcançar o terceiro lugar da Taça das Confederações, perante uma equipa 'ferida' devido à goleada que sofreu nas meias-finais perante a Alemanha, por 4-1.



As duas seleções encontraram-se na estreia, em 18 de junho, em Kazan, e o encontro terminou com um empate a dois golos.

"Nunca poderão retirar o mérito"

No sábado, na conferência de imprensa de antevisão, Fernando Santos defendeu que, apesar do desaire com o Chile, "nunca poderão retirar o mérito" à sua equipa, responsável pelo "maior feito" do futebol português, com a conquista do Euro2016.



"Esta equipa foi responsável por um dos maiores feitos da história do futebol português, senão o maior. A nível de seleção, é de certeza o maior feito. Por isso, mérito nunca lhe poderão retirar. Confiem nesta equipa. Mostrou que vai às competições sempre para vencer", afirmou Fernando Santos.



Fernando Santos confessou que foi difícil digerir o jogo com o Chile (0-0 após prolongamento, 3-0 nas grandes penalidades), derrota que deixou "todos tristes e desgostos".

"As horas a seguir ao jogo e o dia seguinte foram difíceis de ultrapassar. Foi um momento de tristeza, mas isso não invalida o compromisso que esta equipa tem. Estamos a entrar na normalidade e amanhã vamos dar o nosso melhor. É a nossa obrigação", disse.Fernando Santos referiu que vive "muito bem" com as críticas e considerou que a seleção nacional se apresentou com "total empenho" em todos os jogos que disputou."Portugal mostrou aqui que está nas provas com o firme propósito de chegar à final e vencer. Mostrou aqui total empenho. Esse é um estado de espírito que tem permanecido e vai permanecer nesta equipa", apontou.O selecionador nacional disse ter dúvidas de que Bernardo Silva recupere a tempo do encontro, mas garantiu que irá "apresentar uma equipa que nos dá todas as garantias".Apesar da desilusão de ter falhado a final, o selecionador português lembrou que "todos os jogos, mesmo os particulares, são importantes" e, por isso, a sua equipa vai entrar em campo com "empenho e vontade de vencer"."Sabíamos as regras antes de cá chegarmos. Não queríamos disputar este jogo, queríamos estar na final. Não conseguimos, mas temos de estar motivados. É um jogo honroso e temos de o disputar com toda a intensidade", disse.O Portugal-México está agendado para as 15h00 (13h00 de Lisboa) e terá arbitragem de Fahad Al Mirdasi, da Arábia Saudita. O jogo tem transmissão em direto na RTP1 e no site da RTP.