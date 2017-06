Raphael Guerreiro sem fratura do pé esquerdo

Mário Aleixo - RTP 22 Jun, 2017, 12:17 / atualizado em 22 Jun, 2017, 12:19 | Taça das Confederações

Na quarta-feira, o lateral esquerdo do Borussia Dortmund teve de ser substituído por Eliseu no jogo frente à Rússia, da segunda jornada do Grupo A da Taça das Confederações, que Portugal venceu por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo, e no momento suspeitou-se de uma fratura.



"Por haver suspeita de fratura, Guerreiro foi submetido a exames num hospital em Moscovo. Analisados os exames, não foi detetada qualquer fratura na zona afetada [pé esquerdo]", explicou ainda a FPF.



A lesão do jogador ocorreu num lance em que foi pisado, levando à sua substituição aos 65 minutos.



Portugal, campeão da Europa, e México lideram o Grupo A da Taça das Confederações, com quatro pontos, mais um do que a Rússia, enquanto a Nova Zelândia ainda não pontuou.



Depois do empate frente aos mexicanos (2-2) e a vitória diante dos russos (1-0), a equipa das 'quinas' defronta a Nova Zelândia, no sábado, às 16h00 hora de Lisboa, num jogo em que poderá confirmar a passagem às meias-finais da competição.