Seleção faz luto por Pedrógão

18 Jun, 2017, 11:12 / atualizado em 18 Jun, 2017, 11:17

"A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) solicitou à FIFA o cumprimento de um minuto de silêncio antes do Portugal-México. O organismo que superintende o futebol mundial concordou com a observância deste minuto de silêncio e permitiu, ainda, que os jogadores portugueses atuem com fumos negros [braçadeiras pretas]", revelou organismo.



A FPF avançou também que o próprio organismo, os treinadores, os jogadores e todo o staff da seleção nacional que estão em Kazan, na Rússia, decidiram juntar uma verba para entregar ao município de Pedrógão Grande, com o objetivo de auxiliar as famílias das vitimas do incêndio.



O Portugal-México, da primeira jornada do Grupo A da Taça das Confederações, está agendado para as 18:00 (16:00 de Lisboa), na Arena Kazan, e será transmitido pela RTP.



(com Lusa)