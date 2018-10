3ª Eliminatória da Taça de Portugal

RTP Comentários 19 Out, 2018, 09:41 / atualizado em 19 Out, 2018, 09:41 | Taça de Portugal

Taça de Portugal – 79ª edição:



- Está em andamento a 79ª edição da taça de Portugal, com esta 3ª eliminatória.



- 13 clubes já venceram a taça (!)



- O Desp. Aves, atual detentor do troféu, foi o 13º clube da História a vencer a taça.



- Nos últimos 9 anos, apenas dois clubes pisaram o Jamor pela 1ª vez, o Desp. Aves (época passada) e o Desp. Chaves (2009/10).



- Iremos ter um 26º clube diferente a estrear-se no Jamor? (Desp. Aves foi o 25º)



- Últimas 8 edições: 7 vencedores diferentes (!) UM FACTO INÉDITO NA HISTÓRIA DA TAÇA nos 78 anos de história. (Nunca em oito anos tinha havido sete vencedores diferentes).



- Os últimos sete vencedores diferentes nos últimos 8 anos:



2010/11 - FC Porto

2011/12 – Académica

2012/13 – Vitória SC

2013/14 – Benfica

2014/15 – Sporting

2015/16 – Sp. Braga

2016/17 – Benfica

2017/18 – Desp. Aves.



Os números desta edição da Taça de Portugal:



- Realizados 103 jogos (já com o Sertanense-Benfica de ontem)



- Foram marcados até ao momento 314 golos.



- Maiores goleadas até ao momento – Felgueiras-9 Vila Flor-0, Gafetense-0 Santa Iria-8 e o Amora-8 Sp. Lamego-0



- Curiosamente, nesta 3ª eliminatória, Felgueiras e Amora vão receber dois clubes da I Liga que já venceram a taça, Sp. Braga e Belenenses.



- 19 jogos já foram para prolongamento, e desses 19 jogos, 11 foram ao desempate por penaltis.



- 4 distritos já não estão representados na Taça, os distritos de Évora, Portalegre, Guarda e o surpreendente distrito de Coimbra (!)



- Os outros 14 distritos mais as regiões autónomas têm todos ainda representantes, a saber:



- Lisboa (11), Porto (11), Aveiro (6), Faro (5), Braga (5), Vila Real (5), Setúbal (4), Madeira (3), Açores (3), Viseu (3), Viana do Castelo (2), Bragança (1), Castelo Branco (1), Beja (1), Santarém (1) e Leiria (1).



- São 63 clubes ainda na taça, 31 vão ficar pelo caminho nesta 3ª eliminatória.



- São 5 os clubes resistentes dos distritais, o Vila Real (joga com o Porto), o Silves (recebe o Chaves satélite), Valenciano (recebe o Vitória SC), o Vilar Formoso (recebe o Coimbrões) e o União de Santiago (joga frente ao União da Madeira)



- Nesta 1ª ronda, onde entram os clubes da I liga, TODOS jogam fora.





Outras Curiosidades:



- Só 5 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting, Académica e Belenenses.



- Foram já 13 os clubes que venceram a competição. Dois deles jogam nos distritais, Estrela da Amadora, agora como CD Estrela, e o Beira-Mar.



- Já 33 treinadores portugueses venceram a Taça. José Mota foi o último a vencer.



- O Desp. Aves, actual vencedor, vai jogar a Sacavém com o Sacavenense.



- O jogo “mais longe” entre clubes de Portugal continental vai ser jogado entre o Silves e o Chaves satélite (são aproximadamente 678 km por estrada).