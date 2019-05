79.ª final da Taça de Portugal

RTP Comentários 24 Mai, 2019, 10:14 / atualizado em 24 Mai, 2019, 10:29 | Taça de Portugal

Taça de Portugal – 79.ª edição:



- Vai realizar-se a 79ª final da taça, a 30ª presença do FC Porto na final, a 29ª presença do Sporting na final.



- Sporting – 28 finais – 16 vitórias, 12 derrotas.

- FC Porto – 29 finais – 16 vitórias, 13 derrotas



Exactamente o mesmo número de finais conquistadas, 16.



- Últimas 8 edições: 7 vencedores diferentes (!) UM FACTO INÉDITO NA HISTÓRIA DA TAÇA nos 78 anos de história. (Nunca em oito anos tinha havido sete vencedores diferentes).



- Os últimos sete vencedores diferentes nos últimos 8 anos:



2010/11 - FC Porto

2011/12 – Académica

2012/13 – Vitória SC

2013/14 – Benfica

2014/15 – Sporting

2015/16 – Sp. Braga

2016/17 – Benfica

2017/18 – Desp. Aves



- Já tivemos 13 vencedores da Taça, o Desp. Aves foi o último a vencer o troféu pela 1ª vez.



Os números desta edição da Taça de Portugal:



- Realizados 166 jogos... a final será o jogo 167.

- Foram marcados 524 golos.









– Amora-8 Sp. Lamego-0

- Felgueiras -9 Vila Flor-0

- Gafetense-0 Santa Iria-8

- Valenciano-0 Vitória SC-7

- Rio Ave-7 Silves-0

- Tondela-7 Vale Formoso-0



- 1.º jogo – Praiense-3 Redondense-0



- 1.º golo desta edição foi marcado por Diogo Fonseca (Praiense).



- Vamos ver de quem será o último...



- FC Porto - melhor ataque com 18 golos. (série em aberto).



- Bruno Fernandes (Sporting) – melhor marcador com 6 golos. (série em aberto).



Outras Curiosidades das finais:



- Só 5 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting, Académica e Belenenses.



- Foram já 13 os clubes que venceram a competição. Um deles… já não existe (Estrela da Amadora), que por acaso iniciou este ano com um novo nome, CD Estrela. E outro joga nos distritais (Beira-Mar), que até subiu este ano ao Campeonato de Portugal.



- Já 33 treinadores portugueses venceram a Taça. José Mota foi o 33.º.



- Os últimos 12 anos (!). 24 equipas… 24 treinadores portugueses nos bancos da final (!)



- O último treinador estrangeiro na final da Taça foi com Adriaanse (FC Porto) em 2005/06.



- Treze anos depois a final da taça volta a ter um treinador estrangeiro, Marcel Kaiser (curiosamente também holandês).



- último estrangeiro a perder a taça foi G. Trapattoni (pelo Benfica), em 2004/05 no Vitória FC-2 Benfica-1.



- Neste milénio apenas 4 treinadores estrangeiros pisaram o Jamor (em finais da taça), Boloni (Spo), Camacho (Benf), Trapattoni (Bem) e Co Adriaanse (Por). Kaiser vai ser o 5º treinador estrangeiro na final da taça deste milénio.



- Último 0-0 foi em 1993/94 … num … FC Porto-Sporting.



- Últimas 4 finais … sempre golos para ambas as equipas (!)



- Última vitória do Porto na final da Taça foi há 8 anos e do Sporting há 4 anos.



- Desp. Aves, o ainda actual campeão, foi eliminado pelo Sp. Braga.





- Maiores goleadas: